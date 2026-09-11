Expositions « la photographie sous toutes ses formes », Hôtel du Département, Saint-Brieuc

Informations pratiques

Expositions « la photographie sous toutes ses formes » Dimanche 20 septembre, 11h00 Hôtel du Département Côtes-d’Armor

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Des expositions et animations inviteront les visiteuses et visiteurs à explorer l’univers de la photographie. Cartes postales anciennes, parcours de photographes costarmoricaines, techniques historiques mettront en lumière l’évolution des paysages et la mémoire du territoire.

– Marie Hamon-Tirel et Yvonne Kerdudo : Deux regards féminins, deux parcours hors du commun, un même territoire. Découvrez l’oeuvre de Marie Hamon-Tirel et Yvonne Kerdudo, deux pionnières costarmoricaines de la photographie qui ont immortalisé la Bretagne d’hier et contribué à transmettre notre matrimoine.

– Cartes postales animées : Découvrez la vie quotidienne des Costarmoricaines et Costarmoricains à travers une série de cartes postales anciennes animées. Entre photographie, histoire et innovation numérique, laissez-vous surprendre par ces images du passé remises en mouvement.

– « Le langage silencieux , reconduction photographique, Pierre Liebaert » : Le dialogue entre les images d’hier et d’aujourd’hui révèle les ransformations architecturales et urbaines de Saint-Brieuc au fil du temps, tout en invitant à réfléchir à la place des habitantes et habitants dans l’espace public.

– L’histoire de la photographie de 1560 à nos jours : Des premiers essais de Nicéphore Niépce aux capteurs numériques, revivez l’épopée de la photographie. Une exposition riche en découvertes pour comprendre comment l’image est entrée dans notre quotidien.

– Photographier le monde de demain Cette exposition, imaginée en 2025 à l’occasion des 40 ans de Reporters Sans Frontières, rend hommage aux regards portés par quarante photoreporters de toutes nationalités sur les grands défis de notre temps et ceux à venir. À travers leurs images, ils dressent un état des lieux du monde en mutation sur trois terrains : l’environnement, l’exil et les crises.

– D’Armor et d’Europe : Laissez-vous guider à travers les parcours de femmes et d’hommes venus d’horizons européens et internationaux. Entre portraits photographiques et objets chargés de souvenirs,cette exposition proposée par Europe Direct Côtes d’Armor raconte des histoires d’ancrage, d’identités et de liens tissés entre l’Armor et l’ailleurs.

Hôtel du Département 9 place du général de Gaulle, 22000, Saint-Brieuc Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne

Des expositions et animations inviteront les visiteuses et visiteurs à explorer l’univers de la photographie.

©Fonds Kerdudo- Archives départementales