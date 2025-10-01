Expositions le mois de la peur ! Bibliothèque de Lesparre Lesparre-Médoc

Bibliothèque de Lesparre 25 Rue Jean-Jacques Rousseau Lesparre-Médoc

Gratuit

Début : 2025-10-01

fin : 2025-11-25

2025-10-01

expositions simultanée proposées par la bibliothèque

– Exposition interactive Qui a refroidi Lemaure ?

Ce matin-là, au 26 rue Dampierre, un jeune homme est retrouvé défenestré.

Parmi les cinq occupants de l’immeuble, personne n’a rien vu. Suicide, meurtre, que s’est-il passé ? A vous de résoudre l’enquête…

-Exposition de l’artiste Gauthier JOYEUX

Rendre visible l’invisible, crier l’indicible les œuvres de Gauthier sont des cris picturaux, des réponses plastiques à la violence systémique du monde, aux angoisses existentielles et aux tensions sociales. Refuser l’esthétique lisse. Faire juste. Le visage humain devient un champ d’expression où les mots intégrés aux œuvres amplifient cette charge émotionnelle et politique.

Fragment d’époque, d’une époque avec ses contradictions et ses silences. .

Bibliothèque de Lesparre 25 Rue Jean-Jacques Rousseau Lesparre-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 41 80 66 bibli.lesparre@gmail.com

