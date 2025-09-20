Expositions LEAC 13e édition Château de Gadancourt Avernes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:+ – 2025-09-20T18:+

Fin : 2025-09-21T14:+ – 2025-09-21T18:+

Le château de Gadancourt a prévu un programme d’expositions inédites, avec des artistes contemporains, qui se tiendra à la fois au château, à l’église adjacente, ainsi qu’au restaurant du golf, à proximité.

Château de Gadancourt 2 route de Guiry 95450 Avernes Avernes 95450 Gadancourt Val-d’Oise Île-de-France https://www.chateaudegadancourt.fr

© Christine de Meaux