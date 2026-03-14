Expositions Les Aliénés du Mobilier National & A TABLE ! Au Moyen-Âge Lieu-dit Le Bourg Biron
Expositions Les Aliénés du Mobilier National & A TABLE ! Au Moyen-Âge Lieu-dit Le Bourg Biron samedi 11 avril 2026.
Expositions Les Aliénés du Mobilier National & A TABLE ! Au Moyen-Âge
Lieu-dit Le Bourg Château de Biron Biron Dordogne
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11
fin : 2026-05-03
Date(s) :
2026-04-11
DEUX EXPOSITIONS AU CHÂTEAU
– Les Aliénés du Mobilier National
– A TABLE ! au Moyen-Âge
Sans réservation préalable.
Cette animation est prévue en intérieur .
Lieu-dit Le Bourg Château de Biron Biron 24540 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 63 13 39 biron@semitour.com
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English : Expositions Les Aliénés du Mobilier National & A TABLE ! Au Moyen-Âge
L’événement Expositions Les Aliénés du Mobilier National & A TABLE ! Au Moyen-Âge Biron a été mis à jour le 2026-03-10 par Groupe CDT 24