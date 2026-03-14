Expositions Les Aliénés du Mobilier National & A TABLE ! Au Moyen-Âge Lieu-dit Le Bourg Biron

Expositions Les Aliénés du Mobilier National & A TABLE ! Au Moyen-Âge

Lieu-dit Le Bourg Château de Biron Biron Dordogne

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-04-11

DEUX EXPOSITIONS AU CHÂTEAU

– Les Aliénés du Mobilier National

– A TABLE ! au Moyen-Âge

Sans réservation préalable.

Cette animation est prévue en intérieur .

Lieu-dit Le Bourg Château de Biron Biron 24540 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 63 13 39 biron@semitour.com

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English : Expositions Les Aliénés du Mobilier National & A TABLE ! Au Moyen-Âge

L’événement Expositions Les Aliénés du Mobilier National & A TABLE ! Au Moyen-Âge Biron a été mis à jour le 2026-03-10 par Groupe CDT 24