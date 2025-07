EXPOSITIONS LES ATELIERS FERLUS ATELIER FERLUS Sorèze

Début : 2025-08-01

fin : 2025-08-31

2025-08-01

Venez admirer l’exposition à l’Atelier Ferlus !

Expositions des oeuvres de Corinne SABOURDY– Mosaïstes d’art et de Aude MACHEFER Sculptures du 1er août 2025 au 31 août 2025 à l’Atelier FERLUS à Sorèze / Atelier ouvert du lundi au dimanche inclus de 15h à 18h / contact via l’adresse mail ateliers.ferlus81@gmail.com. .

English :

Come and see the exhibition at Atelier Ferlus!

German :

Bestaunen Sie die Ausstellung im Atelier Ferlus!

Italiano :

Venite a vedere la mostra all’Atelier Ferlus!

Espanol :

¡Venga a ver la exposición en el Atelier Ferlus!

