Expositions Les cahiers de Paul Vicq-sur-Breuilh

2 rue du Musée Cécile Sabourdy Vicq-sur-Breuilh Haute-Vienne

Tarif : 5.5 – 5.5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-11-30

Date(s) :

2025-09-20

Un cahier, des histoires. Cet objet rempli de lignes et de couleurs, c’est celui de Paul Lardeau un inconnu qui s’est passionné secrètement et assidument pour le dessin. Pour raconter son monde, ses rêves, surtout les moyens de locomotion qui le fascinent alors que son corps l’empêche de se mouvoir librement depuis l’enfance.

Il y trace des routes impossibles, des croisements improbables de véhicules en cortèges voitures, camions, engins de chantiers, barges, péniches, avions..

Exposé pour la 1ère fois, ce Creusois nous entraine dans un univers graphique Brut, énergique et réjouissant. .

2 rue du Musée Cécile Sabourdy Vicq-sur-Breuilh 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 00 67 73 contact@museejardins-sabourdy.fr

