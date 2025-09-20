Expositions Les cahiers de Paul Vicq-sur-Breuilh
Expositions Les cahiers de Paul Vicq-sur-Breuilh samedi 20 septembre 2025.
Expositions Les cahiers de Paul
2 rue du Musée Cécile Sabourdy Vicq-sur-Breuilh Haute-Vienne
Tarif : 5.5 – 5.5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20
fin : 2025-11-30
Date(s) :
2025-09-20
Un cahier, des histoires. Cet objet rempli de lignes et de couleurs, c’est celui de Paul Lardeau un inconnu qui s’est passionné secrètement et assidument pour le dessin. Pour raconter son monde, ses rêves, surtout les moyens de locomotion qui le fascinent alors que son corps l’empêche de se mouvoir librement depuis l’enfance.
Il y trace des routes impossibles, des croisements improbables de véhicules en cortèges voitures, camions, engins de chantiers, barges, péniches, avions..
Exposé pour la 1ère fois, ce Creusois nous entraine dans un univers graphique Brut, énergique et réjouissant. .
2 rue du Musée Cécile Sabourdy Vicq-sur-Breuilh 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 00 67 73 contact@museejardins-sabourdy.fr
English : Expositions Les cahiers de Paul
German : Expositions Les cahiers de Paul
Italiano :
Espanol : Expositions Les cahiers de Paul
L’événement Expositions Les cahiers de Paul Vicq-sur-Breuilh a été mis à jour le 2025-09-02 par OT Briance Sud Haute-Vienne