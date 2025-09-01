EXPOSITIONS MREBECCA CHATEAU DE SAINT-FELIX LAURAGAIS Rue des Écoles Saint-Félix-Lauragais

Rue des Écoles CHATEAU DE SAINR FELIX Saint-Félix-Lauragais Haute-Garonne

Tarif : – –

Date :

Début : 2025-09-01

fin : 2025-09-30

Date(s) :

2025-09-01

Venez admirer les oeuvres !

Exposition MRebecca au château de Saint-Félix Lauragais du 1er au 30 septembre 2025 / Entrée libre / Du lundi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h et le samedi et dimanche de 14h à 18h. / Contact au 05.62.18.96.99 .

Rue des Écoles CHATEAU DE SAINR FELIX Saint-Félix-Lauragais 31540 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 18 96 99

English :

Come and admire the works!

German :

Kommen Sie und bewundern Sie die Werke!

Italiano :

Venite ad ammirare le opere!

Espanol :

¡Venga a admirar las obras!

