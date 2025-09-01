EXPOSITIONS MREBECCA CHATEAU DE SAINT-FELIX LAURAGAIS Rue des Écoles Saint-Félix-Lauragais
Venez admirer les oeuvres !
Exposition MRebecca au château de Saint-Félix Lauragais du 1er au 30 septembre 2025 / Entrée libre / Du lundi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h et le samedi et dimanche de 14h à 18h. / Contact au 05.62.18.96.99 .
Rue des Écoles CHATEAU DE SAINR FELIX Saint-Félix-Lauragais 31540 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 18 96 99
English :
Come and admire the works!
German :
Kommen Sie und bewundern Sie die Werke!
Italiano :
Venite ad ammirare le opere!
Espanol :
¡Venga a admirar las obras!
