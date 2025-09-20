Expositions Musée des beaux arts Musée des beaux-arts de Calais Calais

Expositions Musée des beaux arts Musée des beaux-arts de Calais Calais samedi 20 septembre 2025.

Expositions Musée des beaux arts 20 et 21 septembre Musée des beaux-arts de Calais Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T13:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Quels Beaux Visages !

Le musée remercie ses donateurs en mettant en valeur les œuvres récemment entrées dans ses collections. Le thème du portrait semble naturellement les relier, ici étendu aux portraits d’artistes, aux portraits de groupes et à ceux en mémoire des oubliés. Ces créations appartiennent à l’art contemporain, aux nouvelles formes de figurations, à la photographie et au street art.

Nouvelle Galerie « Auguste Rodin, Sculpteur des Bourgeois de Calais » :

Au rez-de-chaussée du musée, la salle consacrée à Auguste Rodin a été entièrement rénovée. Le parcours est décliné en six sections, des premiers travaux du sculpteur à l’héritage qu’il laisse aux artistes du 20e siècle. Le Musée des beaux-arts de Calais bénéficie du soutien exceptionnel du musée Rodin Paris, notamment par le biais d’un important dépôt de sculptures de l’artiste

Les Architectes de la Reconstruction :

Découvrez la vie et l’œuvre de différents architectes qui se sont succédé pour reconstruire Calais-Nord après la Seconde Guerre mondiale. Entre autres : l’immeuble prototype (Le « A47 » de Persitz-Heaumes) face au parc Richelieu, des îlots rue Royale (Roger Poyé) et le Musée des beaux arts lui-même (Paul Pamart).

EPAC (Association Environnement et PAtrimoines du Calaisis)

Musée des beaux-arts de Calais 25 Rue Richelieu, 62100 Calais, France Calais 62100 Pas-de-Calais Hauts-de-France 33321464840 https://www.calais.fr/fr/Ville-de-Calais/envie-de-bouger/a-visiter-a-voir/musee-des-beaux-arts https://www.facebook.com/mbacalais;https://www.instagram.com/mba_calais/ Au rez-de-chaussée du musée, la salle consacrée à Auguste Rodin est entièrement rénovée. Elle est à découvrir à partir du 17 mai 2025. Reconnu comme le père de la sculpture moderne, l’artiste a répondu à la commande de la Ville de Calais en 1884 pour la réalisation du célèbre “Monument aux Bourgeois de Calais” que l’on peut admirer aujourd’hui aux pieds du beffroi.

Les nouvelles galeries du musée consacrées aux collections Beaux-Arts ont été inaugurées il y a deux ans. 250 œuvres y sont à découvrir dans un parcours qui nous plonge dans l’histoire de l’art. Une dizaine de thématiques expliquent l’évolution des goûts artistiques, notamment aux XIXe et XXe siècles.

A l’étage, ouvert sur le hall, le musée déploie quatorze œuvres contemporaines de grand format, essentiellement des sculptures, créées entre 1970 et 2010. Leurs auteurs prolongent la réflexion sur la place de l’art dans l’espace public, ouverte un siècle plus tôt par Rodin. Parking gratuit

Journées européennes du patrimoine 2025

© Charles Delcourt