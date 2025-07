Expositions Nançay

Expositions Nançay vendredi 11 juillet 2025.

Expositions

Maison Alain-Fournier Nançay Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-07-11

fin : 2025-07-27

Date(s) :

2025-07-11

Une nouvelle exposition éphémère s’installe à la Maison Alain Fournier !

L’Espace des Talents vous fait découvrir 4 artistes, 4 univers, pendant seulement 3 week-ends !

Flore Photographe nature

Nicole Bastien Plasticienne

Jean-Claude Parfait Peintre

Alex Pasqualini Peintre & plasticienne .

Maison Alain-Fournier Nançay 18330 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 51 81 35

English : Evelyne Fouju’s exhibition

Exhibition by Evelyne Fouju. Dry pastel, pastel on linen, watercolor pastel, acrylic.

To be discovered at the tourist information office in Nançay.

German :

Ausstellung von Catherine Spitz de Mareüil Malerei

Bernard Capo Comic

Alain Sicouly Bildhauerei

Philippe Colmont Musik und digitale Kreation

Italiano :

Mostra di Catherine Spitz de Mareüil pittura

Bernard Capo fumetti

Alain Sicouly scultura

Philippe Colmont Musica e creazione digitale

Espanol :

Exposición de Catherine Spitz de Mareüil pintura

Bernard Capo cómic

Alain Sicouly escultura

Philippe Colmont música y creación digital

L’événement Expositions Nançay a été mis à jour le 2025-07-01 par OT SAULDRE ET SOLOGNE