Expositions photographiques de Verteuil sur Charente : village, église, Église Saint-Médard, Verteuil-sur-Charente

Informations pratiques

Expositions photographiques de Verteuil sur Charente : village, église Dimanche 20 septembre, 09h00 Église Saint-Médard Charente

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Dans l’église Saint-Médard, découvrez une exposition photographique consacrée à l’histoire de l’édifice.

Dans la salle culturelle, une seconde exposition présente le patrimoine photographique de la commune, ainsi qu’une collection de rapaces naturalisés.

Église Saint-Médard 30 Rue du Baril, 16510 Verteuil-sur-Charente, France Verteuil-sur-Charente 16510 Charente Nouvelle-Aquitaine Cet édifice dépendit de l’ancien diocèse de Poitiers et appartint à l’abbaye de Nanteuil. Il subit les aléas des guerres de Religion. La voûte en pierre s’est effondrée et a été remplacée par une voûte en bois. Le clocher a été refait à la fin du XIXe siècle (1878). L’édifice est de plan basilical et se termine par une abside en cul de four avec deux absidioles.

Dans l’église Saint Médard :

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