Expositions photos « Les oiseaux » Châtillon-Coligny
Expositions photos « Les oiseaux » Châtillon-Coligny dimanche 12 octobre 2025.
Expositions photos « Les oiseaux »
Châtillon-Coligny Loiret
Tarif : 0 – 0 – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-12 14:30:00
fin : 2025-10-26 17:30:00
Date(s) :
2025-10-12
Expo photos « Les oiseaux »
Exposition photos « Les oiseaux » dans la Chapelle du Musée Place Becquerel. De 14h30 à 17h30. 0 .
Châtillon-Coligny 45230 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 96 02 33 comitedesfeteschatilloncoligny@gmail.com
English :
Birds » photo exhibition
German :
Fotoausstellung « Die Vögel »
Italiano :
Mostra fotografica « Uccelli
Espanol :
Exposición fotográfica « Pájaros
L’événement Expositions photos « Les oiseaux » Châtillon-Coligny a été mis à jour le 2025-09-13 par OT GATINAIS SUD