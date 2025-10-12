Expositions photos « Les oiseaux » Châtillon-Coligny

Expositions photos "Les oiseaux"

Expositions photos « Les oiseaux » Châtillon-Coligny dimanche 12 octobre 2025.

Expositions photos « Les oiseaux »

Châtillon-Coligny Loiret

Tarif : 0 – 0 – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-12 14:30:00
fin : 2025-10-26 17:30:00

Date(s) :
2025-10-12

Expo photos « Les oiseaux »
Exposition photos « Les oiseaux » dans la Chapelle du Musée Place Becquerel. De 14h30 à 17h30. 0  .

Châtillon-Coligny 45230 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 96 02 33  comitedesfeteschatilloncoligny@gmail.com

English :

Birds » photo exhibition

German :

Fotoausstellung « Die Vögel »

Italiano :

Mostra fotografica « Uccelli

Espanol :

Exposición fotográfica « Pájaros

L’événement Expositions photos « Les oiseaux » Châtillon-Coligny a été mis à jour le 2025-09-13 par OT GATINAIS SUD