Expositions photos Pierrelatte
Expositions photos Pierrelatte vendredi 7 novembre 2025.
Expositions photos
Hotel de ville salle Marc Plasaules Pierrelatte Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-07
fin : 2025-11-16
Date(s) :
2025-11-07
Organisée par le « Club Photo Baumet ». Les photographes amateurs du club vous présentent des clichés de grande qualité autour de deux thèmes la couleur sélective (imposé) et un thème libre.
.
Hotel de ville salle Marc Plasaules Pierrelatte 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 04 07 98
English :
Organized by the « Club Photo Baumet ». The club’s amateur photographers present high-quality images based on two themes: selective color (imposed) and a free theme.
German :
Organisiert vom « Club Photo Baumet ». Die Amateurfotografen des Clubs präsentieren Ihnen qualitativ hochwertige Aufnahmen zu zwei Themen: selektive Farbe (vorgeschrieben) und ein freies Thema.
Italiano :
Organizzato dal « Club Photo Baumet ». I fotografi amatoriali del club presenteranno immagini di alta qualità basate su due temi: colore selettivo (obbligatorio) e tema libero.
Espanol :
Organizado por el « Club Photo Baumet ». Los fotógrafos aficionados del club mostrarán imágenes de gran calidad basadas en dos temas: color selectivo (obligatorio) y tema libre.
L’événement Expositions photos Pierrelatte a été mis à jour le 2025-09-05 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence