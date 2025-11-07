Expositions photos Pierrelatte

Expositions photos Pierrelatte vendredi 7 novembre 2025.

Expositions photos

Hotel de ville salle Marc Plasaules Pierrelatte Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-07

fin : 2025-11-16

Date(s) :

2025-11-07

Organisée par le « Club Photo Baumet ». Les photographes amateurs du club vous présentent des clichés de grande qualité autour de deux thèmes la couleur sélective (imposé) et un thème libre.

.

Hotel de ville salle Marc Plasaules Pierrelatte 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 04 07 98

English :

Organized by the « Club Photo Baumet ». The club’s amateur photographers present high-quality images based on two themes: selective color (imposed) and a free theme.

German :

Organisiert vom « Club Photo Baumet ». Die Amateurfotografen des Clubs präsentieren Ihnen qualitativ hochwertige Aufnahmen zu zwei Themen: selektive Farbe (vorgeschrieben) und ein freies Thema.

Italiano :

Organizzato dal « Club Photo Baumet ». I fotografi amatoriali del club presenteranno immagini di alta qualità basate su due temi: colore selettivo (obbligatorio) e tema libero.

Espanol :

Organizado por el « Club Photo Baumet ». Los fotógrafos aficionados del club mostrarán imágenes de gran calidad basadas en dos temas: color selectivo (obligatorio) y tema libre.

L’événement Expositions photos Pierrelatte a été mis à jour le 2025-09-05 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence