Expositions Pop Art et Sculptures à la Galerie Graal Galerie Graal Agen

Expositions Pop Art et Sculptures à la Galerie Graal

Galerie Graal 174 Boulevard de la République Agen Lot-et-Garonne

Début : 2026-02-07

fin : 2026-03-07

2026-02-07

Le vernissage de Virginia Benedicto aura lieu le vendredi 7 février à la Galerie Graal. Son art coloré mêle peinture et sculpture, explorant des thèmes comme l’amour et la nature dans un style Pop Art moderne.

Galerie Graal 174 Boulevard de la République Agen 47000 Lot-et-Garonne

English : Expositions Pop Art et Sculptures à la Galerie Graal

Discover the vibrant paintings of Jeannette Guichard-Bunel (striking portraits) and the powerful sculptures of Alain Mandon (three-dimensional works and light effects).

