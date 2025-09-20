Expositions, rencontres et dédicaces à la Commanderie templière de Jalès Commanderie de Jalès Berrias-et-Casteljau

Expositions, rencontres et dédicaces à la Commanderie templière de Jalès 20 et 21 septembre Commanderie de Jalès Ardèche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le laboratoire Archéorient (CNRS/Université Lyon 2) et l’association Act’Jalès vous invitent à découvrir l’histoire et les activités de la Commanderie templière de Jalès, l’une des mieux conservées de France.

Ce site accueille depuis 1985 une antenne du CNRS rattachée au Laboratoire Archéorient, où des chercheurs étudient les sociétés anciennes et leurs environnements, du Proche-Orient au Caucase, en passant par la péninsule Arabique. Leur travail mêle archéologie, sciences de la vie et de la terre, pour mieux comprendre les grandes étapes de l’histoire humaine : naissance de l’agriculture, sédentarisation, urbanisation, adaptation aux milieux naturels…

Au programme :

Exposition participative : collecte des mémoires de Jalès au XXe siècle.

Expositions BD & archéologie

Un enquête archéologique «Steppes by steppes» : exposition autour de la BD Sur les traces des archéologues.

L’Épicerie Séquentielle à Jalès : association d’autrices et d’auteurs de bandes dessinées lyonnais, éditrice du journal Les Rues de Lyon, présentera un Rue des Sciences en préparation.

Rencontres et dédicaces avec :

Ninon Blond : Atlas des déserts, éditions Autrement, 2025

Frédéric Abbès : Vivre la steppe, un campement néolithique en Syrie, éditions la Sorbonne

Séverine Laliberté : Sur les traces des Archéologues, éditions Steinkis, 2025

Commanderie de Jalès Hameau de Jalès, 07460 Berrias-et-Casteljau, Ardèche, Auvergne-Rhône-Alpes

Commanderie de templiers construite en 1140, fortifiée durant la guerre 100 ans puis restaurée et agrandie au milieu du XVIIIe siècle.

©S. Sanz-Laliberté