Expositions Révélations Photographiques L’Auditorium de l’Atrium Salon-de-Provence

Expositions Révélations Photographiques

Du jeudi 26 au samedi 28 mars 2026 de 9h à 17h. L’Auditorium de l’Atrium 89 Boulevard Aristide Briand Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-26 09:00:00

fin : 2026-03-28 17:00:00

Date(s) :

2026-03-26

Le Rotary Club de Salon a lancé une exposition-concours pour révéler les talents photographiques des jeunes du Pays salonais. Venez découvrir leurs œuvres sur le thème de l’arbre et voter pour votre préférée dans la galerie de l’Atrium.

Règlement et conditions techniques à demander par mail revelations-photographique-salon-de-provence@gmail.com .

L’Auditorium de l’Atrium 89 Boulevard Aristide Briand Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur revelations-photographiques-salon-de-provence@gmail.com

English :

The Rotary Club of Salon has launched an exhibition-competition to reveal the photographic talents of young people in the Salon region. Come and discover their works on the theme of trees, and vote for your favorite in the Atrium gallery.

L’événement Expositions Révélations Photographiques Salon-de-Provence a été mis à jour le 2026-03-03 par Office de Tourisme de Salon de Provence