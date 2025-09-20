Expositions sur le patrimoine d’un village occitan Mairie de Gruissan Gruissan

Expositions sur le patrimoine d’un village occitan Mairie de Gruissan Gruissan samedi 20 septembre 2025.

Expositions sur le patrimoine d’un village occitan 20 et 21 septembre Mairie de Gruissan Aude

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

️ Exposition – Le patrimoine occitan à l’honneur

Parvis de la mairie de Gruissan

Trois expositions à découvrir sur le parvis de la mairie :

Exposition patrimoniale de l’association Gruissan d’Autrefois

Exposition photographique du club Reg’Art de la MJC

Exposition “Gruissan Nature Riche” – Les 50 ans de Port Gruissan

Un rendez-vous pour plonger dans la mémoire, les paysages et les regards croisés sur le patrimoine local occitan.

Mairie de Gruissan Rue Jules Ferry, 11430 Gruissan Gruissan 11430 Aude Occitanie 0468752121 https://ville-gruissan.fr

️ Exposition – Le patrimoine occitan à l’honneur

© Ville de Gruissan