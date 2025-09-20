Expositions sur le patrimoine d’un village occitan Mairie de Gruissan Gruissan
Expositions sur le patrimoine d’un village occitan 20 et 21 septembre Mairie de Gruissan Aude
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00
Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00
Parvis de la mairie de Gruissan
Trois expositions à découvrir sur le parvis de la mairie :
- Exposition patrimoniale de l’association Gruissan d’Autrefois
- Exposition photographique du club Reg’Art de la MJC
- Exposition “Gruissan Nature Riche” – Les 50 ans de Port Gruissan
Un rendez-vous pour plonger dans la mémoire, les paysages et les regards croisés sur le patrimoine local occitan.
️ Exposition – Le patrimoine occitan à l’honneur
