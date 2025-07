EXPOSITIONS SUR L’EAU Le Pompidou

EXPOSITIONS SUR L’EAU

2025-07-19

2025-07-20

2025-07-19

Dans le cadre des 33èmes rencontres littéraires et artistiques du Pompidou, découvrez deux expositions au Temple du Pompidou, samedi 19 et dimanche 20 juillet.

Exposition « Au pays de l’Or bleu, maitriser, utiliser, préserver l’eau en Lozère » des Archives Départementales de Lozère

et

Exposition téléphonique « Allo, à l’eau? » pour écouter le territoire nous parler de l’eau, de Machines à Histoire. .

Temple Le Pompidou 48110 Lozère Occitanie +33 6 70 48 95 34

English :

As part of the 33rd Pompidou Literary and Artistic Encounters, discover two exhibitions on water in Lozère.

German :

Im Rahmen der 33. literarischen und künstlerischen Begegnungen im Pompidou entdecken Sie zwei Ausstellungen zum Thema Wasser in der Lozère.

Italiano :

Nell’ambito della 33a edizione degli Incontri letterari e artistici del Pompidou, scoprite due mostre sull’acqua in Lozère.

Espanol :

En el marco de la 33ª edición de los Encuentros Literarios y Artísticos Pompidou, descubra dos exposiciones sobre el agua en Lozère.

