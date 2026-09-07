Expositions, Temple protestant de Chalencon, Chalencon

Informations pratiques

Expositions 19 et 20 septembre Temple protestant de Chalencon Ardèche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

3 Expositions :

Histoire des Protestants

Histoire locale des Protestants et du temple

Résultats des fouilles archéologiques sur le site du château médiéval

Vous pourrez également voir la « Chaire du désert », classée Monument Historique

Temple protestant de Chalencon Place du temple 07240 Chalencon Chalencon 07240 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes 04 75 58 14 41 Construit en 1822, le temple s’élève sur les fondations du temple de 1580 (ce premier édifice fut détruit en 1683 par les soldats du Duc de Noailles, gouverneur du Languedoc sous Louis XIV). Il fut inauguré le 19 octobre 1823. Les réparations furent nombreuses : en 1828, on répare le plafond pour 259 francs, on crée le campanile pour 180 francs, et on installe la cloche récupérée pour 484 francs. D’autres réparations ont lieu en 1845, 1850, 1864… Le temple a finalement été complètement rénové (plancher, vitraux, mures extérieurs rejointés, création d’une entrée accessibles aux personnes à mobilité réduite, rénovation complète de la salle sous le temple qui accueille notamment des expositions…)

Le temple abrite une « chaire du désert » classée au titre des Monuments Historiques, et plusieurs expositions (sur l’histoire des protestants, l’histoire du temple, les fouilles archéologiques menées sur le site de l’ancien château…).

3 Expositions :

© christian prost