Expositions temporaires inédites Musée James Joyce Saint-Gérand-le-Puy

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

À découvrir spécialement au musée James Joyce pour les Journées Européennes du Patrimoine 2025 !

Nouvelle exposition :

« Une Odyssée mondiale » (Ministère des Affaires étrangères irlandais, en partenariat avec le Museum of Literature Ireland, prêt du Consulat d’Irlande à Lyon).

« Kid Guide » : Le Musée James Joyce a organisé une animation à l’école primaire de Saint-Gérand-le-Puy, où les élèves de CM1-CM2 ont créé des histoires et des dessins inspirés par les illustrations d’Andy Prisney. Leurs œuvres sont désormais exposées au musée.

Podcast à écouter :

« Joyce en Herbe » 6 podcasts (25 min) à propos de James Joyce, à écouter. Casques mis à disposition afin de savourer le son binaural dans des conditions idéales

« Monologue intérieur » réalisé par Claire Angenot auprès des résidents de l’EHPAD Rogers Besson à Saint Gérand le Puy en août 2025

Musée James Joyce 1 rue Maurice Dupont 03150 Saint-Gérand-le-Puy Allier Saint-Gérand-le-Puy 03150 Allier Auvergne-Rhône-Alpes 0684889582 https://www.facebook.com/profile.php?id=100057117143952 Musée James Joyce et Bibliothèque Anna Livia Plurabelle – Expositions temporaires Parking à proximité – Accès PMR

© Odile REVERET