Expositions temporaires sur l’Île Royale, Chapelle de l’île Royale, Cayenne

Informations pratiques

Expositions temporaires sur l’Île Royale 19 et 20 septembre Chapelle de l’île Royale Guyane

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T22:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T21:30:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, l’association AGAMIS vous invite à découvrir librement deux expositions sur l’Île Royale : « Papillon » et « Le Corps du forçat ».

Présentées au musée et au quartier des condamnés, elles proposent une immersion dans l’histoire du bagne et de celles et ceux qui l’ont vécue.

Une plongée dans la mémoire des Îles du Salut, au cœur même de ce site historique exceptionnel.

Entrée libre les 19 et 20 septembre 2026.

Chapelle de l’île Royale Iles du Salut, 97300 Cayenne, France Cayenne 97300 Guyane Guyane Chapelle de l’ancien pénitencier, construite à la fin du XIXe siècle avec une ossature et une charpente en bois. Le plan correspond à celui utilisé en Guyane pendant la seconde moitié du XIXe siècle pour toutes les églises : rectangle comprenant une nef, des collatéraux et un chœur charpentés. Le chœur est encadré par deux sacristies. L’entrée principale est protégée par un porche reposant sur des piliers. Lambris intérieurs peints en 1938 par le bagnard Francis Lagrange. Entre 1946 et 1976, après la suppression du bagne, l’église se dégrade par manque d’entretien.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, l’association AGAMIS vous invite à découvrir librement deux expositions sur l’Île Royale : « Papillon » et « Le Corps du forçat ».

©Agamis