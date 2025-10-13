Expositions Les Anciens Abattoirs Valence-en-Poitou

Expositions Les Anciens Abattoirs Valence-en-Poitou lundi 13 octobre 2025.

Expositions

Les Anciens Abattoirs Chemins des Abbatoirs Valence-en-Poitou Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-13

fin : 2025-10-17

Date(s) :

2025-10-13

L’association Les Abattoirs vous invite à partager un moment convivial.

Expositions du collectif Le Sens de la Vie et de Karlito , artiste sculpteur.

Ateliers pour les enfants de l’école primaire. .

Les Anciens Abattoirs Chemins des Abbatoirs Valence-en-Poitou 86700 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 45 22 85

English : Expositions

German : Expositions

Italiano :

Espanol : Expositions

L’événement Expositions Valence-en-Poitou a été mis à jour le 2025-09-12 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou