Expositions Les Anciens Abattoirs Valence-en-Poitou

Les Anciens Abattoirs Chemins des Abbatoirs Valence-en-Poitou Vienne
Début : 2025-10-13
fin : 2025-10-17
2025-10-13
L’association Les Abattoirs vous invite à partager un moment convivial.
Expositions du collectif Le Sens de la Vie et de Karlito , artiste sculpteur.
Ateliers pour les enfants de l’école primaire. .
Les Anciens Abattoirs Chemins des Abbatoirs Valence-en-Poitou 86700 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 45 22 85
