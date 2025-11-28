EXPOSITIONS

ESPACE DU TERROIR Valentine Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-28 14:00:00

fin : 2025-11-30 18:00:00

Date(s) :

2025-11-28

Nouvelle exposition !

Atelier modelage par Laurence Duteuil, céramiste et modéliste, et peintures par l’Atelier Arzuli. .

ESPACE DU TERROIR Valentine 31800 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 88 89 65

English :

New exhibition!

German :

Neue Ausstellung!

Italiano :

Nuova mostra!

Espanol :

Nueva exposición

L’événement EXPOSITIONS Valentine a été mis à jour le 2025-11-20 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE