EXPOSITIONS Valentine

ESPACE DU TERROIR Valentine Haute-Garonne

Début : 2025-11-28 14:00:00
fin : 2025-11-30 18:00:00

2025-11-28

Nouvelle exposition !
Atelier modelage par Laurence Duteuil, céramiste et modéliste, et peintures par l’Atelier Arzuli.   .

ESPACE DU TERROIR Valentine 31800 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 88 89 65 

English :

New exhibition!

German :

Neue Ausstellung!

Italiano :

Nuova mostra!

Espanol :

Nueva exposición

