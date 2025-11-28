EXPOSITIONS Valentine
EXPOSITIONS Valentine vendredi 28 novembre 2025.
EXPOSITIONS
ESPACE DU TERROIR Valentine Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-28 14:00:00
fin : 2025-11-30 18:00:00
Date(s) :
2025-11-28
Nouvelle exposition !
Atelier modelage par Laurence Duteuil, céramiste et modéliste, et peintures par l’Atelier Arzuli. .
ESPACE DU TERROIR Valentine 31800 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 88 89 65
English :
New exhibition!
German :
Neue Ausstellung!
Italiano :
Nuova mostra!
Espanol :
Nueva exposición
L’événement EXPOSITIONS Valentine a été mis à jour le 2025-11-20 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE