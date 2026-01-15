Expositions vente du collectif Les Crabes à la mer Le Grand Off de la bande dessinée

Angoulême Charente

Début : 2026-01-29

fin : 2026-02-15

2026-01-29

Parcours d’expositions vente du collectif Les crabes à la mer dans 7 bars du centre-ville.

Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine

English :

Les crabes à la mer sales exhibitions in 7 downtown bars.

