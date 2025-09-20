Expositions, visite et concert Église Thermes-Magnoac

Expositions, visite et concert 20 et 21 septembre Église Hautes-Pyrénées

Gratuit. Libre participation pour le concert.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Samedi 20 septembre

10h – 18h : Visite libre de l’église (chœur classé).

À partir de 10h : Exposition de voitures et tracteurs anciens – parking de l’église.

16h30 : Conférence sur l’histoire de Thermes par Jacky Pujo – église.

Dimanche 21 septembre

15h : Concert vocal par l’ensemble Méli-Mélo – église.

Libre participation.

Tout le week-end à la Maison du Patrimoine

Visitez une exposition de peintures, sculptures et autres créations d’artistes adultes et enfants thermais(es).

Église 65230 Thermes-Magnoac Thermes-Magnoac 65230 Hautes-Pyrénées Occitanie

Expositions et concert à l’église de Thermes-Magnoac

