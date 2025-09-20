Expositions, visite et concert Église Thermes-Magnoac
Gratuit. Libre participation pour le concert.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00
Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00
Expositions et concert à l’église de Thermes-Magnoac
Samedi 20 septembre
10h – 18h : Visite libre de l’église (chœur classé).
À partir de 10h : Exposition de voitures et tracteurs anciens – parking de l’église.
16h30 : Conférence sur l’histoire de Thermes par Jacky Pujo – église.
Dimanche 21 septembre
15h : Concert vocal par l’ensemble Méli-Mélo – église.
Libre participation.
Tout le week-end à la Maison du Patrimoine
Visitez une exposition de peintures, sculptures et autres créations d’artistes adultes et enfants thermais(es).
Église 65230 Thermes-Magnoac Thermes-Magnoac 65230 Hautes-Pyrénées Occitanie
© Mairie Thermes-Magnoac