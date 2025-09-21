Expositions, visites, déambulations, projection de film Journées du Patrimoine Dans différents lieux Retournac

Dans différents lieux Centre bourg et environs Retournac Haute-Loire

Début : 2025-09-21 09:00:00

fin : 2025-09-21 16:30:00

2025-09-21

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, Retournac vous propose un programme riche et varié Expositions, visites, déambulations, projection de film…

Dans différents lieux Centre bourg et environs Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

English :

For the European Heritage Days, Retournac offers a rich and varied program: exhibitions, tours, walks, film screenings…

German :

Anlässlich der Europäischen Tage des Kulturerbes bietet Ihnen Retournac ein reichhaltiges und abwechslungsreiches Programm: Ausstellungen, Besichtigungen, Spaziergänge, Filmvorführungen…

Italiano :

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, Retournac propone un programma ricco e variegato: mostre, visite, passeggiate, proiezioni di film…

Espanol :

Para las Jornadas Europeas del Patrimonio, Retournac propone un programa rico y variado: exposiciones, visitas, paseos, proyecciones de películas…

