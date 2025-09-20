Expositions, visites guidées et ateliers Cité du design Saint-Étienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T13:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

Deux journées pour découvrir la Cité du design et profiter d’une série d’activités et d’expositions pour les petits et les grands !

Expositions

Qui êtes-vous Raymond Guidot

Commissaire et scénographe Nestor Perkal

Il s’agit ici de rendre hommage à la personnalité hors norme de Raymond Guidot (1934-2021), qui fut ingénieur, artiste, designer, enseignant et historien du design. L’accès exceptionnel à ses archives personnelles permet d’éclairer cette pensée en mouvement.

En relief, créer en Arménie

Alors que Saint-Étienne vient de se jumeler avec la ville de Kapan, dans le sud de l’Arménie, la 13e Biennale Internationale Design de Saint-Étienne met à l’honneur ce pays et sa création contemporaine.

Dans une scénographie signée Normal Studio, l’exposition En relief, créer en Arménie explore la relation intime qu’entretiennent les créateurs avec leur milieu et cherche à montrer comment le territoire est une ressource qui nourrit les pratiques et les imaginaires.

Infromations pratiques

Visite libre : de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h Visites flash gratuites : départs 11h00/11h30/14h30/15h30/16h30 Durée : 30 minutes Lieu : Cité du design, La Platine

Installation

I Hear voices

Une installation scénographique et sonore de Nadia Lauro.

I Hear voices est un paysage constitué de rochers qui parlent !

C’est un jardin public d’intérieur pour expérimenter plusieurs postures d’écoute et de pratiques du son.

Cet environnement visuel pour entendre présente une sélection d’œuvres sonores de la collection Nouveaux Médias du Centre Pompidou ainsi qu’un choix de podcasts produits par la Biennale.

Production : Centre Pompidou

Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles

La Cabane

À l’occasion de sa réouverture et dans le cadres des Journées européennes du patrimoine, La Cabane invite Marion Bataille et Fanny Millard à exposer leur projet UTOPOP. Inspiré du livre du même nom, l’exposition-atelier Utopop propose aux familles de participer au déploiement d’un labyrinthe qui s’apparente à un véritable rêve de bâtisseur·euse.

En présence de Marion Bataille samedi 20 septembre.

Ateliers gratuits en continu et sans inscription samedi 20 et dimanche 21 septembre de 14h à 18h.

Venez aussi (re)découvrir nos ateliers, pour jouer, s’initier et expérimenter !

Cité du design © C.Pierot