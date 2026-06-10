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Expositipn Jean-Noël Duchemin De passage Coutances

Expositipn Jean-Noël Duchemin De passage Coutances

Expositipn Jean-Noël Duchemin De passage Coutances vendredi 3 juillet 2026.

Adresse : 4 Rue Saint-Pierre

Ville : 50200 Coutances

Département : Manche

Début : vendredi 3 juillet 2026

Fin : vendredi 31 juillet 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Coutances

Expositipn Jean-Noël Duchemin De passage

4 Rue Saint-Pierre Coutances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-03 10:00:00
fin : 2026-07-31 19:00:00

Date(s) :
2026-07-03

La vie et la diversité sont menacées de toutes parts. Le travail de Jean-Noël Duchemin nous revitalise dans un foisonnement de tonalités, à l’aune de ces yeux-planètes qui animent les silhouettes bicolores des poissons Z . Reste la couleur malgré tout !   .

4 Rue Saint-Pierre Coutances 50200 Manche Normandie +33 6 28 23 94 67  lagaleriedessept@gmail.com

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English : Expositipn Jean-Noël Duchemin De passage

L’événement Expositipn Jean-Noël Duchemin De passage Coutances a été mis à jour le 2026-06-10 par Coutances Tourisme

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