Expositipn Jean-Noël Duchemin De passage Coutances
Expositipn Jean-Noël Duchemin De passage Coutances vendredi 3 juillet 2026.
Coutances
Expositipn Jean-Noël Duchemin De passage
4 Rue Saint-Pierre Coutances Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-03 10:00:00
fin : 2026-07-31 19:00:00
Date(s) :
2026-07-03
La vie et la diversité sont menacées de toutes parts. Le travail de Jean-Noël Duchemin nous revitalise dans un foisonnement de tonalités, à l’aune de ces yeux-planètes qui animent les silhouettes bicolores des poissons Z . Reste la couleur malgré tout ! .
4 Rue Saint-Pierre Coutances 50200 Manche Normandie +33 6 28 23 94 67 lagaleriedessept@gmail.com
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English : Expositipn Jean-Noël Duchemin De passage
L’événement Expositipn Jean-Noël Duchemin De passage Coutances a été mis à jour le 2026-06-10 par Coutances Tourisme
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