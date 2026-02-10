Expositon de matériel agricole

place de l’église Neuillay-les-Bois Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-04-26 10:00:00

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

L’association saint Vincent organise sa 4e exposition de matériel agricole avec les amis de Luant, Ste Gemme et Nuret le Ferron.

Vieux tracteurs attelés, voitures anciennes, vieilles mobylettes. Danses folkloriques avec le groupe de Moulin s/ Cephons. Buvette et restauration sur place. .

place de l’église Neuillay-les-Bois 36500 Indre Centre-Val de Loire +33 6 83 94 08 72

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English :

The Saint Vincent association organizes its 4th exhibition of agricultural equipment with friends from Luant, Ste Gemme and Nuret le Ferron.

L’événement Expositon de matériel agricole Neuillay-les-Bois a été mis à jour le 2026-03-22 par Destination Brenne