Expositon “Les Beaux Z’arts des Bébés” Hall du Pôle Intercommunal Meslay-du-Maine

Expositon “Les Beaux Z’arts des Bébés”

Hall du Pôle Intercommunal 1 Voie de La Guiternière Meslay-du-Maine Mayenne

Début : 2025-11-17 09:00:00

fin : 2025-12-05 18:00:00

2025-11-17

Peinture, détournement d’objets du quotidien, jeux de contrastes avec et sans … On vous donne rendez-vous du lundi 17 novembre au vendredi 5 décembre dans le hall du Pôle Intercommunal de Meslay-du-Maine pour une exposition pas comme les autres…

Accompagnés par leurs assistants maternels, vos petits artistes ont laissé libre cours à leur imagination peinture, détournement d’objets du quotidien, jeux de contrastes avec et sans organisé par le Relais Petite Enfance du Pays de Meslay-Grez …

C’est un service public gratuit, lieu d’information pour vous les parents, les assistants maternels, et les professionnels de la petite enfance. Le Relais vous accompagne dans vos démarches, vous informe sur les modes d’accueil et organise des temps d’éveil, des animations, des échanges toute l’année.

Mettre en valeur la créativité des tout-petits et valoriser le savoir-faire des assistants maternels ainsi que leur engagement auprès des enfants et des familles.

1 Voie de la Guiternière, 53170 Meslay-du-Maine

Tél. 02 43 64 33 35

Email rpe@paysmeslaygrez.fr .

English :

Painting, hijacking everyday objects, playing with contrasts with and without … See you from Monday November 17 to Friday December 5 in the hall of the Pôle Intercommunal in Meslay-du-Maine for an exhibition like no other?

German :

Malerei, Zweckentfremdung von Alltagsgegenständen, Kontrastspiele mit und ohne … Wir laden Sie von Montag, dem 17. November, bis Freitag, dem 5. Dezember, in die Halle des Pôle Intercommunal in Meslay-du-Maine zu einer Ausstellung ein, die anders ist als alle anderen?

Italiano :

Pittura, appropriazione indebita di oggetti quotidiani, contrasti con e senza … Vi aspettiamo da lunedì 17 novembre a venerdì 5 dicembre nella sala del Pôle Intercommunal di Meslay-du-Maine per una mostra senza precedenti?

Espanol :

Pintura, apropiación indebida de objetos cotidianos, contrastes con y sin … Le esperamos del lunes 17 de noviembre al viernes 5 de diciembre en la sala del Polo Intercomunal de Meslay-du-Maine para disfrutar de una exposición sin igual..

