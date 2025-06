Expositon Micky Mallet Neuvy-Deux-Clochers 21 juin 2025 14:30

Cher

Expositon Micky Mallet Neuvy-Deux-Clochers Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-06-21 14:30:00

fin : 2025-08-31 18:30:00

Date(s) :

2025-06-21

2025-07-01

2025-09-01

Grange de Vesvre, une exposition de l’œuvre de Micky Mallet (1938-2015) organisée avec le concours de la mairie de Saint-Germain-du-Puy.

Nous retrouverons avec émotion les œuvres de cette artiste qui avait son atelier à la Borne et dont les expositions à Noirlac (2005) et à la Maison de la culture de Bourges (1991) sont restées dans les mémoires.

Ouvert tous les jours de Pâques à la Toussaint, les week-end et jours fériés de 14h30 à 18h30.

Tous les jours en juillet et août. .

Neuvy-Deux-Clochers 18250 Cher Centre-Val de Loire +33 6 69 06 42 13 amis@latourdevesvre.fr

English :

Grange de Vesvre, an exhibition of the work of Micky Mallet (1938-2015) organized with the support of Saint-Germain-du-Puy town council.

German :

Grange de Vesvre, eine Ausstellung der Werke von Micky Mallet (1938-2015), die in Zusammenarbeit mit dem Bürgermeisteramt von Saint-Germain-du-Puy organisiert wurde.

Italiano :

Grange de Vesvre, mostra dell’opera di Micky Mallet (1938-2015) organizzata con il sostegno del Comune di Saint-Germain-du-Puy.

Espanol :

Grange de Vesvre, exposición de la obra de Micky Mallet (1938-2015) organizada con el apoyo del ayuntamiento de Saint-Germain-du-Puy.

L’événement Expositon Micky Mallet Neuvy-Deux-Clochers a été mis à jour le 2025-06-18 par BERRY