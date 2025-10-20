Expositon par les jeunes de 3 regards le cadran espace d’expo Rennes

Expositon par les jeunes de 3 regards le cadran espace d’expo Rennes 20 octobre – 21 novembre Ille-et-Vilaine

Entrée Libres

Photographies réalisées pendant les séjours artistiques de l’été avec Anita Gauran photographe

le cadran espace d’expo 11 avenue andré Mussat Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35043 Ille-et-Vilaine