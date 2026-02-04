Expositon sur la vie des civils vosgiens pendant la Grande guerre La Glucoserie Épinal

Expositon sur la vie des civils vosgiens pendant la Grande guerre

Rendez-vous à la Glucoserie pour découvrir l’exposition des archives départementales des Vosges sur la vie des civils vosgiens pendant la Grande guerre de 1914-1918.Tout public

La Glucoserie 48 bis rue Saint Michel Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 56 32 11 12

English :

Join us at the Glucoserie to discover the Vosges departmental archives’ exhibition on the lives of Vosges civilians during the Great War of 1914-1918.

