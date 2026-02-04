Expositon sur la vie des civils vosgiens pendant la Grande guerre La Glucoserie Épinal
Expositon sur la vie des civils vosgiens pendant la Grande guerre
La Glucoserie 48 bis rue Saint Michel Épinal Vosges
Début : Vendredi Vendredi 2026-04-01 14:00:00
fin : 2026-06-20 18:00:00
Rendez-vous à la Glucoserie pour découvrir l’exposition des archives départementales des Vosges sur la vie des civils vosgiens pendant la Grande guerre de 1914-1918.Tout public
English :
Join us at the Glucoserie to discover the Vosges departmental archives’ exhibition on the lives of Vosges civilians during the Great War of 1914-1918.
