Expositon sur la vie des civils vosgiens pendant la Grande guerre La Glucoserie Épinal

La Glucoserie 48 bis rue Saint Michel Épinal Vosges

Rendez-vous à la Glucoserie pour découvrir l’exposition des archives départementales des Vosges sur la vie des civils vosgiens pendant la Grande guerre de 1914-1918.Tout public
La Glucoserie 48 bis rue Saint Michel Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 56 32 11 12 

English :

Join us at the Glucoserie to discover the Vosges departmental archives’ exhibition on the lives of Vosges civilians during the Great War of 1914-1918.

