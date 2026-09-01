Expositon vente de minéraux, fossiles et bijoux Les Eyzies
vendredi 18 septembre 2026 · Les Eyzies
Informations pratiques
Les Eyzies
Expositon vente de minéraux, fossiles et bijoux
2 Avenue de la Préhistoire Les Eyzies Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 10:00:00
fin : 2026-09-20 19:00:00
Date(s) :
2026-09-18
10h-19h. 2ème édition de l’exposition vente de minéraux, fossiles et bijoux avec une présentation exceptionnelle de fossiles et minéraux du Périgord. Vente, achat, échange, venez nombreux ! Entrée gratuite
2ème édition de l’exposition vente de minéraux, fossiles et bijoux avec une présentation exceptionnelle de fossiles et minéraux du Périgord.
Vente, achat, échange, venez nombreux ! .
2 Avenue de la Préhistoire Les Eyzies 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 01 77 30 27
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English : Expositon vente de minéraux, fossiles et bijoux
10 a.m.–7 p.m. The 2nd edition of the mineral, fossil, and jewelry exhibition and sale, featuring an exceptional display of fossils and minerals from the Périgord. Sell, buy, trade—come one, come all! Free admission
L’événement Expositon vente de minéraux, fossiles et bijoux Les Eyzies a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère
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