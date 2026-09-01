Informations pratiques

Les Eyzies

Expositon vente de minéraux, fossiles et bijoux

2 Avenue de la Préhistoire Les Eyzies Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 10:00:00

fin : 2026-09-20 19:00:00

Date(s) :

2026-09-18

10h-19h. 2ème édition de l’exposition vente de minéraux, fossiles et bijoux avec une présentation exceptionnelle de fossiles et minéraux du Périgord. Vente, achat, échange, venez nombreux ! Entrée gratuite

2ème édition de l’exposition vente de minéraux, fossiles et bijoux avec une présentation exceptionnelle de fossiles et minéraux du Périgord.

Vente, achat, échange, venez nombreux ! .

2 Avenue de la Préhistoire Les Eyzies 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 01 77 30 27

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English : Expositon vente de minéraux, fossiles et bijoux

10 a.m.–7 p.m. The 2nd edition of the mineral, fossil, and jewelry exhibition and sale, featuring an exceptional display of fossils and minerals from the Périgord. Sell, buy, trade—come one, come all! Free admission

L’événement Expositon vente de minéraux, fossiles et bijoux Les Eyzies a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère