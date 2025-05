Expositon vente scuptures & photos – Bazaiges, 14 juin 2025 11:00, Bazaiges.

Indre

Expositon vente scuptures & photos Place du Souvenir Bazaiges Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-14 11:00:00

fin : 2025-06-14 19:00:00

Date(s) :

2025-06-14

2025-06-15

Exposition-vente des créations d’ Alain Cassaigne et Carine Zeppellini.

Exposition du travail de création de Alain Cassaigne et Carine Zeppellini.

Présentation du travail de sculpture automobile ALCA, jamais présenté dans la région (plutôt présent lors de salons internationaux) et également le travail de Carine Zeppellini, qui fut remarqué il y a quelques années dans plusieurs galeries du marais à Paris. .

Place du Souvenir

Bazaiges 36270 Indre Centre-Val de Loire +33 6 29 78 27 77

English :

Exhibition-sale of creations by Alain Cassaigne and Carine Zeppellini.

German :

Verkaufsausstellung der Kreationen von Alain Cassaigne und Carine Zeppellini.

Italiano :

Esposizione e vendita di creazioni di Alain Cassaigne e Carine Zeppellini.

Espanol :

Exposición y venta de creaciones de Alain Cassaigne y Carine Zeppellini.

L’événement Expositon vente scuptures & photos Bazaiges a été mis à jour le 2025-05-09 par OT Vallée de la Creuse