Expostion de Olivier Lecourtois, peintre et de Michel Turbiaz, univers en 3D et textes Honfleur

Expostion de Olivier Lecourtois, peintre et de Michel Turbiaz, univers en 3D et textes

22 Rue des Lingots Honfleur Calvados

Début : Vendredi 2025-08-27 11:00:00

fin : 2025-09-08 13:00:00

2025-08-27 2025-09-03 2025-09-10

Nouvelle expo à La P’tite Galerie !

Olivier Lecourtois nous propose un regard sur l’humanité dans son rapport avec la nature. Il le traduit au travers de son œuvre sculptée et de son approche picturale.

Dans la P’tite Galerie, il nous présente quelques toiles illustrant ce propos, des « Humanités »:

Humanité présente dans les arbres sous l’apparence de foules de personnages.

Humanité présente dans le cosmos, donc là où nous retournerons d’une manière ou d’une autre.

Michel Turbiaz crée des boites de curiosités empreintes d’une fraîcheur déstabilisante où s’entrelacent objets, peintures, sculptures et récits visuels. A travers des univers singuliers et décalés, Michel Turbiaz propose une réflexion poétique, philosophique et parfois sociologique sur notre rapport au monde, à la pensée et à l’imaginaire. Chaque œuvre prend la forme d’une scène miniature, comme un théâtre intime qui raconte une histoire. L’agencement précis et évocateur des éléments dans chaque boite invite à une contemplation à la fois onirique et troublante. Les thèmes abordés (guerre, épidémies, condition humaine, chaos) sont traités avec une douceur inattendue, apaisée, loin de tout sensationnalisme (Journal Sud Ouest du 28/06/2025). Des petits textes commentent avec humour ces boites étranges et oniriques tout en laissant une place à l’imagination.

Vous pourrez également admirer les dernières créations des 10 artistes associés: Pascal Dalous, Rosette Fabry, Katrin, Magalie Boucher-Kips, Mireille Lancelin, Hervé Marchelidon, Sailev, Erik de Saint Pierre, Ghyslaine Sourcis et Jeanne Wallard. .

22 Rue des Lingots Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 9 81 75 11 33 contact@laptitegalerie.net

New exhibition at La P’tite Galerie!

Neue Ausstellung in La P’tite Galerie!

Nuova mostra presso La P’tite Galerie!

¡Nueva exposición en La P’tite Galerie!

