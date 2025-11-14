Expostion de peintures, acryliques, huiles et aquarelles Place Macé Pornic

Expostion de peintures, acryliques, huiles et aquarelles

Exposition organisée de peintures, acryliques, huiles et aquarelles par le collectif BuL d’Art.



Pendant trois jours, venez découvrir l’univers créatif de six artistes passionnées Michèle, Josiane, Claudine, Sylvie, Josette et Jo.

Peintures acryliques, huiles et aquarelles se côtoient dans une atmosphère lumineuse et conviviale. Chaque artiste dévoile sa sensibilité à travers des œuvres uniques, aux styles variés et inspirants.

Un moment d’échange, d’émotion et de partage, à ne pas manquer ! L’équipe du collectif vous accueillera avec chaleur et bonne humeur.

Place Macé Maison des Arts Pornic Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 63 30 72 46 buldart.44210@gmail.com

English :

Organized exhibition of paintings, acrylics, oils and watercolors by the BuL d’Art collective.

German :

Organisierte Ausstellung von Gemälden, Acrylbildern, Ölgemälden und Aquarellen durch das Kollektiv BuL d’Art.

Italiano :

Mostra organizzata di dipinti, acrilici, oli e acquerelli del collettivo BuL d’Art.

Espanol :

Exposición organizada de pinturas, acrílicos, óleos y acuarelas del colectivo BuL d’Art.

