Expostion de peintures et sculptures Paysages en mouvement Salle de la Marine Pornic

Expostion de peintures et sculptures Paysages en mouvement

Salle de la Marine Rue de la Marine Pornic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 10:00:00

fin : 2026-04-07 12:30:00

Date(s) :

2026-04-04 2026-04-05 2026-04-07 2026-04-08 2026-04-09 2026-04-10 2026-04-11 2026-04-12

Exposition de peintures et sculptures organisée par le collectif BuLd’Art

Au programme

Plongez dans l’univers créatif du Collectif BuLd’ArT à l’occasion de l’exposition PAYSAGES en MOUVEMENT . Durant une semaine, la Salle de la Marine devient le théâtre d’une rencontre artistique unique où quatre regards se croisent ceux de trois peintres Josette CHAPON, Sylvie LE BOULH et Colette SART et d’un sculpteur Paul MARCADON.

L’événement met également à l’honneur les talents locaux les adhérents des ateliers de peinture du collectif relèvent le défi de la création en petit format. Autour du thème captivant Ligne ou Chemin Ocre , ils dévoilent leur sensibilité et leur interprétation du mouvement. Une invitation à la flânerie et à la contemplation au cœur de Pornic. .

Salle de la Marine Rue de la Marine Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 63 30 72 46 buldart.44210@gmail.com

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English :

Exhibition of paintings and sculptures organized by the BuLd’Art collective

L’événement Expostion de peintures et sculptures Paysages en mouvement Pornic a été mis à jour le 2026-03-18 par I_OT Pornic