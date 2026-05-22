Expostion des ateliers BuLd’ArT près des Halles de Pornic Pornic

Pornic

Expostion des ateliers BuLd’ArT

près des Halles de Pornic Maison des Arts Pornic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 14:30:00

fin : 2026-05-31 18:30:00

Date(s) :

2026-05-30 2026-05-31

Exposition des ateliers par le collectif BuLd’ArT

Au programme

Plongez dans l’univers créatif de l’association locale BuLd’ArT à l’occasion de son exposition annuelle. Durant tout un week-end, la Maison des Arts de Pornic se transforme en galerie pour vous présenter les œuvres originales des talents de notre région.

Venez admirer la diversité des techniques et la sensibilité des artistes à travers les réalisations de trois ateliers distincts

L’atelier dessin sur le motif la force et la poésie des noirs et blancs à travers le fusain et le graphite

L’atelier peinture une explosion de couleurs et de textures mêlant aquarelle, acrylique et peinture à l’huile

L’atelier libre l’expression pure de la créativité et de l’imagination sans contrainte

Les membres du collectif vous réservent un accueil chaleureux pour échanger autour de leur passion. Une belle sortie culturelle et artistique en perspective ! .

près des Halles de Pornic Maison des Arts Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 63 30 72 46 buldart.44210@gmail.com

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English :

Workshop exhibition by the BuLd’ArT collective

L’événement Expostion des ateliers BuLd’ArT Pornic a été mis à jour le 2026-05-20 par I_OT Pornic