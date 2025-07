Expostion des peintures de SERGIO Xertigny

Expostion des peintures de SERGIO Xertigny samedi 2 août 2025.

Expostion des peintures de SERGIO

2 Rue du Canton de Firminy Xertigny Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-08-02 10:00:00

fin : 2025-08-16 12:30:00

Date(s) :

2025-08-02

SERGION peintre autodidacte spinalien.

Peinture dans un style NEOIMPRESSIONISTE mélangé parfois d’ART BRUT et d’ART DEGENERE.

La couleur est prédominante et les Visages déformés dans l’esprit MODIGLIANI. Des portraits, des scènes de vie…

Peinture BRUTE avec des aplats où les coups de pinceaux sont apparents COULEUR-COULEUR pour donner à la vie des couleurs

Visite libre du lundi au samedi.Tout public

0 .

2 Rue du Canton de Firminy Xertigny 88220 Vosges Grand Est +33 3 29 37 72 53

English :

SERGION self-taught painter from Spinal.

Paints in a NEOIMPRESSIONIST style, sometimes blending ART BRUT and ART DEGENERE.

Color is predominant and faces distorted in the MODIGLIANI spirit. Portraits, scenes of life…

RAW painting with flat tints where the brushstrokes are apparent COLOR-COLOR to give life color

Open Monday to Saturday.

German :

SERGION: autodidaktischer Maler aus Spinal.

Malerei in einem NEOIMPRESSIONISTISCHEN Stil, der manchmal mit ART BRUT und ART DEGENERE vermischt wird.

Die Farbe ist vorherrschend und die Gesichter sind im Geiste von MODIGLIANI verzerrt. Porträts, Szenen aus dem Leben…

ROHE MALEREI mit Flächen, bei denen die Pinselstriche sichtbar sind FARBE-FARBE, um dem Leben Farben zu geben

Freie Besichtigung von Montag bis Samstag.

Italiano :

SERGIONE pittore autodidatta di Spinal.

Dipinge in uno stile NEOIMPRESSIONISTA talvolta mescolato con l’ART BRUT e l’ART DEGENERE.

Il colore predomina e i volti sono deformati nello spirito dei MODIGLIANI. Ritratti, scene di vita…

Pittura grezza con zone piatte dove le pennellate sono evidenti COLORE-COLORE per dare colore alla vita

Aperto dal lunedì al sabato.

Espanol :

SERGION pintor autodidacta de Espinal.

Pintura de estilo NEOIMPRESIONISTA mezclada a veces con ART BRUT y ART DEGENERE.

Predomina el color y los rostros se deforman en el espíritu MODIGLIANI. Retratos, escenas de la vida…

Pintura RAW con zonas planas donde las pinceladas son aparentes COLOR-COLOR para dar color a la vida

Abierto de lunes a sábado.

L’événement Expostion des peintures de SERGIO Xertigny a été mis à jour le 2025-07-25 par OT EPINAL ET SA REGION