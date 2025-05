Expostion Le tour de Gaule Spécial 60 ans d’Idéfix ! – Médiathèque de Haute-Saintonge Jonzac, 3 juin 2025 10:00, Jonzac.

Charente-Maritime

Expostion Le tour de Gaule Spécial 60 ans d’Idéfix ! Médiathèque de Haute-Saintonge 39 rue des Carmes Jonzac Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-03 10:00:00

fin : 2025-07-02 18:00:00

Date(s) :

2025-06-03

Bientôt Pâques ! Pour patienter en douceur, venez fêter le chocolat à la médiathèque !

.

Médiathèque de Haute-Saintonge 39 rue des Carmes

Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 49 49 09 courrier-mediatheque@haute-saintonge.org

English :

Easter is coming soon! Come and celebrate chocolate at the multimedia library!

German :

Bald ist es soweit: Ostern steht vor der Tür! Um die Wartezeit süß zu überbrücken, feiern Sie Schokolade in der Mediathek!

Italiano :

La Pasqua è alle porte! Venite a festeggiare il cioccolato alla biblioteca multimediale!

Espanol :

¡Pronto será Pascua! ¡Ven a celebrar el chocolate en la biblioteca multimedia!

L’événement Expostion Le tour de Gaule Spécial 60 ans d’Idéfix ! Jonzac a été mis à jour le 2025-05-17 par CDC de Haute Saintonge