Expostion photographies et vitraux Maison des expositions Saulgé

Maison des expositions 28 Rue du Bec des Deux Eaux Saulgé Vienne

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

Pour le plus grand plaisir de nos mirettes, ces 2 persacoises vont nous présenter leurs créations

L’une photographe, capture les surgissements de la lumière révélant une scène ou une histoire au coin d’une rue ou sur une table. Atmosphères …

L’autre vitrailliste vitrailliste depuis 7 ans est restée dans le monde de la couleur et de l’émerveillement du travail manuel.

Gratuit. Vernissage samedi 20 sept à 18h30 .

Maison des expositions 28 Rue du Bec des Deux Eaux Saulgé 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine info@saulge.fr

