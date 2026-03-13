Expoxition photos Couleur Espace Saint Louis Bar-le-Duc

Expoxition photos Couleur

Espace Saint Louis 7 Rue François de Guise Bar-le-Duc Meuse

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-04-11 14:00:00

fin : 2026-05-12 18:00:00

Date(s) :

2026-04-11

L’Atelier photos d’Expressions propose son exposition COULEUR

135 clichés de 26 photographes qui vont permettront de découvrir leur travail d’amateurs passionnés.

Entrée libre.Tout public

0 .

Espace Saint Louis 7 Rue François de Guise Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 3 29 45 55 00 55expressions@orange.fr

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English :

L’Atelier photos d’Expressions presents its exhibition: COULEUR

135 images by 26 photographers, allowing you to discover their work as passionate amateurs.

Free admission.

L’événement Expoxition photos Couleur Bar-le-Duc a été mis à jour le 2026-03-13 par OT SUD MEUSE