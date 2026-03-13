Expoxition photos Couleur Espace Saint Louis Bar-le-Duc
Expoxition photos Couleur Espace Saint Louis Bar-le-Duc samedi 11 avril 2026.
Expoxition photos Couleur
Espace Saint Louis 7 Rue François de Guise Bar-le-Duc Meuse
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-04-11 14:00:00
fin : 2026-05-12 18:00:00
Date(s) :
2026-04-11
L’Atelier photos d’Expressions propose son exposition COULEUR
135 clichés de 26 photographes qui vont permettront de découvrir leur travail d’amateurs passionnés.
Entrée libre.Tout public
0 .
Espace Saint Louis 7 Rue François de Guise Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 3 29 45 55 00 55expressions@orange.fr
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English :
L’Atelier photos d’Expressions presents its exhibition: COULEUR
135 images by 26 photographers, allowing you to discover their work as passionate amateurs.
Free admission.
L’événement Expoxition photos Couleur Bar-le-Duc a été mis à jour le 2026-03-13 par OT SUD MEUSE