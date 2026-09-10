Expression 7 Dans ma case Théâtre Expression 7 Grande Salle Limoges

Informations pratiques

Limoges

Expression 7 Dans ma case

Théâtre Expression 7 Grande Salle 7 Avenue Jean Gagnant Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-11 19:00:00

fin : 2027-03-11

Date(s) :

2027-03-11

Taphaleschas, c’est le phare qui guide tous les bateaux en papier de l’enfance. C’est le pays des engoulevents et des barbarottes, des grandes solitudes et des bruyères en fleur. Les marionnettes du temps y tirent leurs fils cachés au cœur des bois de sapins. C’est une histoire dans laquelle les pantalons sont trop courts, les vestes un peu larges et les cheveux trop longs. Taphaleschas, c’est le nouveau roman de Max Eyrolle. Séance de dédicace pendant l’entracte et à l’issue du spectacle.

Spectacle de 1h. Sur réservation. .

Théâtre Expression 7 Grande Salle 7 Avenue Jean Gagnant Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 77 37 50 expression7@wanadoo.fr

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English : Expression 7 Dans ma case

L’événement Expression 7 Dans ma case Limoges a été mis à jour le 2026-08-17 par OT Limoges Métropole