Expression 7 Des tonnes et des tonnes de gravats Théâtre Expression 7 Grande Salle Limoges
jeudi 14 janvier 2027 · Théâtre Expression 7 Grande Salle · Limoges
Informations pratiques
Limoges
Expression 7 Des tonnes et des tonnes de gravats
Théâtre Expression 7 Grande Salle 7 Avenue Jean Gagnant Limoges Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-14 19:00:00
fin : 2027-01-14
Date(s) :
2027-01-14
Des tonnes et des tonnes de gravats , c’est une histoire de famille, une histoire de territoire. C’est le récit du combat de ces hommes et de ces femmes qui ont cru en un système, qui se sont battus pour essayer de vivre dignement. C’est aussi le découragement de certaines et certains qui sombrent dans la morosité, qui n’ont plus la force de se battre, qui se laissent maltraiter parce qu’il n’y a rien à faire . Ce sont des “oubliés”… qui ont perdu leurs rêves.
Spectacle de 1h30. Sur réservation. .
Théâtre Expression 7 Grande Salle 7 Avenue Jean Gagnant Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 77 37 50 expression7@wanadoo.fr
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English : Expression 7 Des tonnes et des tonnes de gravats
L’événement Expression 7 Des tonnes et des tonnes de gravats Limoges a été mis à jour le 2026-08-14 par OT Limoges Métropole
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