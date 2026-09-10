Expression 7 Euchariste Moisan Théâtre Expression 7 Grande Salle Limoges

Informations pratiques

Limoges

Expression 7 Euchariste Moisan

Théâtre Expression 7 Grande Salle 7 Avenue Jean Gagnant Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-19 20:00:00

fin : 2027-03-20

Date(s) :

2027-03-19 2027-03-20 2027-03-21

Edgar Bori, comédien, auteur, compositeur, joue Euchariste Moisan , texte que Denys Arcand (réalisateur de Le Déclin de l’Empire Américain ) a écrit et publié en 2011, mettant en scène le personnage principal de Trente arpents roman de l’auteur québécois Ringuet. Divisée en quatre saisons, cette tragi-comédie nous transporte au coeur de la réalité d’un cultivateur québécois exilé de 72 ans, qui autour des années 1930, nous raconte sa vie comme gardien de nuit dans un hangar municipal à Lowell aux États-Unis. Une société en crise. Une vie en dents de scie relatant les hauts et les bas du parcours de cet homme portant les couleurs d’une époque où les principes religieux et sociaux rigides étaient encore de mise.

Spectacle de 1h. Sur réservation. .

Théâtre Expression 7 Grande Salle 7 Avenue Jean Gagnant Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 77 37 50 expression7@wanadoo.fr

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English : Expression 7 Euchariste Moisan

L’événement Expression 7 Euchariste Moisan Limoges a été mis à jour le 2026-08-17 par OT Limoges Métropole