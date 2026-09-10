Expression 7 Le Jeune Facho Théâtre Expression 7 Petite Salle Limoges
jeudi 1 avril 2027 · Théâtre Expression 7 Petite Salle · Limoges
Informations pratiques
Limoges
Expression 7 Le Jeune Facho
Théâtre Expression 7 Petite Salle 7 Avenue Jean Gagnant Limoges Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-01 19:00:00
fin : 2027-04-01
Date(s) :
2027-04-01
Un jeune repenti raconte comment il s’est radicalisé en rejoignant un groupuscule néonazi et comment il s’en est sorti. C’est le portrait intime d’un être dépassé par la frustration et la peur, qui avoue s’être trompé de lutte et être finalement devenu le monstre qu’il croyait combattre. Dans une période de grande confusion, cette lecture musicale et dansée nous invite à nous interroger comment le théâtre et la danse peuvent-il encore apporter une réponse poétique à une telle violence ?
Spectacle de 45min . Sur réservation. .
Théâtre Expression 7 Petite Salle 7 Avenue Jean Gagnant Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 77 37 50 expression7@wanadoo.fr
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English : Expression 7 Le Jeune Facho
L’événement Expression 7 Le Jeune Facho Limoges a été mis à jour le 2026-08-17 par OT Limoges Métropole
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