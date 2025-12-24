Expression plastique au musée Courbet, Musée Courbet Ornans

Expression plastique au musée Courbet

Musée Courbet 1 Place Robert Fernier Ornans Doubs

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif de base plein tarif

Avec Josette Bichet, art-thérapeute, éducatrice spécialisée, association Le Labo-Telier (Ornans)

Vous êtes invités à une rencontre avec une œuvre de Courbet, à vous laisser porter par ses formes, ses couleurs, votre ressenti pour créer une œuvre personnelle. Josette Bichet, art-thérapeute, vous guidera dans votre expression plastique.

Durée 3 heures environ .

