Expression plastique au musée Courbet, Musée Courbet Ornans samedi 28 février 2026.
Musée Courbet 1 Place Robert Fernier Ornans Doubs
Tarif : 6 – 6 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Début : 2026-02-28 14:00:00
fin : 2026-02-28
2026-02-28
Avec Josette Bichet, art-thérapeute, éducatrice spécialisée, association Le Labo-Telier (Ornans)
Vous êtes invités à une rencontre avec une œuvre de Courbet, à vous laisser porter par ses formes, ses couleurs, votre ressenti pour créer une œuvre personnelle. Josette Bichet, art-thérapeute, vous guidera dans votre expression plastique.
Durée 3 heures environ .
Musée Courbet 1 Place Robert Fernier Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 86 22 88 reservationpaysdecourbet@doubs.fr
