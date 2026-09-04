Expression théâtrale enfants Aix-Villemaur-Pâlis
lundi 19 octobre 2026 · Aix-Villemaur-Pâlis
Informations pratiques
Aix-Villemaur-Pâlis
Expression théâtrale enfants
4 rue du Tournefou Aix-Villemaur-Pâlis Aube
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-19
fin : 2026-10-23
Date(s) :
2026-10-19
Du lundi 19 au vendredi 23 octobre : PÂLIS – Expression théâtrale enfants.
Par des exercices simples, l’enfant est invité à entrer dans l’espace scénique. Il se découvre, s’émerveille et goûte au bonheur de jouer avec d’autres, d’improviser un personnage, une histoire…
De 8 à 12 ans
Contacts : +33 (0)3 25 40 58 37 / secretariat.tournefou@gmail.com .
4 rue du Tournefou Aix-Villemaur-Pâlis 10160 Aube Grand Est +33 3 25 40 58 37 secretariat.tournefou@gmail.com
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English :
L’événement Expression théâtrale enfants Aix-Villemaur-Pâlis a été mis à jour le 2026-09-04 par Office de Tourisme du Pays d’Othe Armance
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