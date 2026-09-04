Informations pratiques

Aix-Villemaur-Pâlis

Expression théâtrale enfants

4 rue du Tournefou Aix-Villemaur-Pâlis Aube

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-19

fin : 2026-10-23

Date(s) :

2026-10-19

Du lundi 19 au vendredi 23 octobre : PÂLIS – Expression théâtrale enfants.

Par des exercices simples, l’enfant est invité à entrer dans l’espace scénique. Il se découvre, s’émerveille et goûte au bonheur de jouer avec d’autres, d’improviser un personnage, une histoire…

De 8 à 12 ans

Contacts : +33 (0)3 25 40 58 37 / secretariat.tournefou@gmail.com .

4 rue du Tournefou Aix-Villemaur-Pâlis 10160 Aube Grand Est +33 3 25 40 58 37 secretariat.tournefou@gmail.com

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English :

L’événement Expression théâtrale enfants Aix-Villemaur-Pâlis a été mis à jour le 2026-09-04 par Office de Tourisme du Pays d’Othe Armance