Expression(s) Décoloniale(s) #4 – Exposition Château des Ducs de Bretagne – Musée d’Histoire de Nantes Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-13 10:00 – 18:00

Gratuit : non 9 € / 5 € réduit / gratuit moins de 18 ans 9 € / 5 € réduit / gratuit moins de 18 ans Billetterie en ligne : https://www.chateaunantes.fr/expositions/expressions-decoloniales-4/ Tout public

Cette 4e édition de la manifestation « Expression(s) décoloniale(s) » est l’occasion d’ouvrir l’espace du musée à de nouveaux propos historiques et à de nouvelles sensibilités artistiques sur les questions liées à l’histoire coloniale et esclavagiste française, telle qu’elle s’est déployée et construite depuis Nantes. Trois personnalités exceptionnelles ont accepté l’invitation du musée : Rosana Paulino, artiste incontournable de la scène artistique brésilienne ; l’artiste sénégalais Omar Victor Diop et l’historienne béninoise Lylly Houngnihin. Exposition du 8 mai au 8 novembre 2026 :du 8 mai au 30 juin 2026 : mardi au dimanche de 10h à 18hdu 1er juillet au 31 août 2026 : tous les jours de 10h à 19hdu 1er septembre au 8 novembre 2026 : mardi au dimanche de 10h à 18hFermeture du site le 1er novembre 2026

Château des Ducs de Bretagne – Musée d’Histoire de Nantes Centre-ville Nantes 44000

08 11 46 46 44 http://www.chateaunantes.fr https://www.chateaunantes.fr/expositions/expressions-decoloniales-4/



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