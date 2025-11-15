Expressions en argile Place du marché Argentan
Expressions en argile Place du marché Argentan samedi 15 novembre 2025.
Expressions en argile
Place du marché Chapelle Saint-Nicolas Argentan Orne
Début : 2025-11-15 10:00:00
fin : 2025-11-15 12:30:00
2025-11-15 2025-11-29
Ces ateliers proposent une initiation au modelage en réalisant un visage en volume, étape par étape. Deux thématiques complémentaires sont proposées
– Les proportions du visage
– Les traits d’expression
Ces ateliers peuvent être suivis séparément ou de manière complémentaire. Dans ce cas, le travail se poursuit sur une même réalisation, offrant à chacun la possibilité d’approfondir sa démarche et d’enrichir progressivement son projet. À partir de 12 ans. .
Place du marché Chapelle Saint-Nicolas Argentan 61200 Orne Normandie +33 6 88 97 54 67
