Expressions en argile Place du marché Argentan

Expressions en argile

Place du marché Chapelle Saint-Nicolas Argentan Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 10:00:00

fin : 2025-11-15 12:30:00

Date(s) :

2025-11-15 2025-11-29

Ces ateliers proposent une initiation au modelage en réalisant un visage en volume, étape par étape. Deux thématiques complémentaires sont proposées

– Les proportions du visage

– Les traits d’expression

Ces ateliers peuvent être suivis séparément ou de manière complémentaire. Dans ce cas, le travail se poursuit sur une même réalisation, offrant à chacun la possibilité d’approfondir sa démarche et d’enrichir progressivement son projet. À partir de 12 ans. .

Place du marché Chapelle Saint-Nicolas Argentan 61200 Orne Normandie +33 6 88 97 54 67

English : Expressions en argile

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Expressions en argile Argentan a été mis à jour le 2025-10-13 par Terres d’Argentan Intercom